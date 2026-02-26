ThreatAware ottiene 25 milioni di dollari da One Peak per offrire ai team della sicurezza la possibilità di costruire

ThreatAware, la piattaforma di gestione degli asset informatici e di igiene informatica a cui si affidano imprese dei settori del retail, dei servizi finanziari e dell'energia, ha annunciato oggi di aver ottenuto un finanziamento di 25 milioni di dollari da One Peak, la società di private equity di crescita specializzata in aziende software in espansione ad alta crescita. L'investimento aiuterà ThreatAware ad ampliare le sue operazioni in rapida crescita in America del Nord e ad accelerare la sua ambiziosa roadmap di prodotti, incluso il lancio dello spazio di lavoro per la sicurezza gestito dall'IA di ThreatAware.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260226138368/it/

Per tutte le richieste dei media, contattare Olivia Ewin all'indirizzo olivia@onepeak.tech .





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire