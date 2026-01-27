ThetaRay presenta Ray: una suite di strumenti analitici basata sull'intelligenza artificiale agentica che offre indagini antiriciclaggio più rapide e coerenti

Di fronte a standard normativi globali in rapida evoluzione e alla crescente attenzione verso l'antiriciclaggio (AML), ThetaRay oggi ha annunciato il lancio di Ray , una suite per indagini in materia AML basata sull'Agentic AI, ideata per trasformare il modo in cui gli istituti finanziari conducono indagini di monitoraggio delle transazioni. Integrata nel ThetaRay Investigation Center, Ray estende la Cognitive AI dal rilevamento all'indagine, unendo l'esecuzione investigativa autonoma e il supporto all'analista su richiesta, permettendo agli istituti finanziari di migliorare significativamente il tempo di risoluzione dei casi e portare maggiore coerenza al processo investigativo di diversi team e giurisdizioni.

