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The Swoosh incontra la ‘b’: Beats e Nike presentano la prima collaborazione storica per Powerbeats Pro 2

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Oggi, Beats e Nike hanno annunciato la prima collaborazione nella loro storia comune: Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition . In uno storico cambiamento di stile, Beats ha condiviso per la prima volta il suo iconico auricolare con un partner, con la presenza del Nike Swoosh sull'auricolare destro e la classica "b" di Beats su quello sinistro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317421676/it/

Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition

Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition

Questa edizione limitata è caratterizzata dalla palette cromatica ad alta energia “Volt” di Nike e dalla tecnologia audio leader nel settore di Powerbeats Pro 2.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Alexis Johnson
Beats PR
alexis_n_johnson@apple.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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