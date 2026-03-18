The Swoosh incontra la ‘b’: Beats e Nike presentano la prima collaborazione storica per Powerbeats Pro 2

Oggi, Beats e Nike hanno annunciato la prima collaborazione nella loro storia comune: Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition . In uno storico cambiamento di stile, Beats ha condiviso per la prima volta il suo iconico auricolare con un partner, con la presenza del Nike Swoosh sull'auricolare destro e la classica "b" di Beats su quello sinistro.

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Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition

Questa edizione limitata è caratterizzata dalla palette cromatica ad alta energia “Volt” di Nike e dalla tecnologia audio leader nel settore di Powerbeats Pro 2.

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Alexis Johnson

Beats PR

alexis_n_johnson@apple.com





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