The smarter E Europe: The Special Exhibit Renewables 24/7 mostra come sia possibile avere un'approvvigionamento ininterrotto di energia rinnovabile

L'attuale situazione geopolitica evidenzia ancora una volta i rischi della dipendenza dai combustibili fossili e l'esigenza sempre maggiore di trasformare le nostre forniture energetiche. L'energia solare ed eolica sono ormai da tempo riconosciute come fonti energetiche efficienti in termini di costi, e l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha previsto una crescita globale della capacità pari a 2,6 volte tra il 2022 e il 2030. Su questo sfondo, l'alleanza di mostre di The smarter E Europe evidenzierà la fattibilità di un sistema di energia rinnovabile dal 23 al 25 giugno a Monaco. The Special Exhibit Renewables 24/7 utilizza le migliori pratiche, presentazioni e dimostrazioni live per mostrare come sia possibile ottenere una fornitura ininterrotta di energia rinnovabile.

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The special exhibit will take place as part of The smarter E Europe 2026 from June 23 to 25, 2026, at Messe München. © Solar Promotion GmbH

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