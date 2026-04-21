Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

The smarter E Europe: The Special Exhibit Renewables 24/7 mostra come sia possibile avere un'approvvigionamento ininterrotto di energia rinnovabile

AA

L'attuale situazione geopolitica evidenzia ancora una volta i rischi della dipendenza dai combustibili fossili e l'esigenza sempre maggiore di trasformare le nostre forniture energetiche. L'energia solare ed eolica sono ormai da tempo riconosciute come fonti energetiche efficienti in termini di costi, e l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha previsto una crescita globale della capacità pari a 2,6 volte tra il 2022 e il 2030. Su questo sfondo, l'alleanza di mostre di The smarter E Europe evidenzierà la fattibilità di un sistema di energia rinnovabile dal 23 al 25 giugno a Monaco. The Special Exhibit Renewables 24/7 utilizza le migliori pratiche, presentazioni e dimostrazioni live per mostrare come sia possibile ottenere una fornitura ininterrotta di energia rinnovabile.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260421594076/it/

The special exhibit will take place as part of The smarter E Europe 2026 from June 23 to 25, 2026, at Messe München. © Solar Promotion GmbH

The special exhibit will take place as part of The smarter E Europe 2026 from June 23 to 25, 2026, at Messe München. © Solar Promotion GmbH

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Solar Promotion GmbH | P.O. Box 100 170 | 75101 Pforzheim
Horst Dufner | Tel.: +49 7231 58598-0 | Fax: +49 7231 58598-28
dufner@solarpromotion.de

Contatto per la stampa:
RYSM | Schlesische Straße 26/c4 |10997 Berlino
Roberto Freiberger | Tel.: +49 163 8430 943
roberto.freiberger@rysm.com

Solar Promotion GmbH | P.O. Box 100 170 | 75101 Pforzheim
Peggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240
haerter-zilay@solarpromotion.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario