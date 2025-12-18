Giornale di Brescia
The Rock-It Company nomina David Byrnes Direttore finanziario

The Rock-It Company, il leader globale nella logistica specializzata per eventi live e beni di lusso, oggi ha annunciato la nomina di David Byrnes a Direttore finanziario (CFO).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251218892529/it/

David Byrnes, Chief Financial Officer, The Rock-It Company

Con decenni di esperienza nella guida di progetti innovativi multimediatici e di esperienze live a livello globale, David entra a far parte di The Rock-It Company da Sphere Entertainment, dove recentemente ha ricoperto l'incarico di Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario. La sua carriera comprende svariati ruoli dirigenziali senior, tra cui CFO di Madison Square Garden Entertainment Corp., Vicepresidente esecutivo di Corporate Finance presso Paramount, e diversi incarichi ai vertici aziendali presso CBS Corporation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Angus Brown
angus.brown@rockitcompany.com
+1 (212) 507-9689



