The Rock-It Company amplia le proprie capacità nel mercato della logistica delle belle arti di DIETL tramite l'acquisizione di diversi servizi di infrastrutture strategiche

The Rock-It Company ha annunciato oggi l'acquisizione da parte di DIETL di diverse aziende specializzate in logistica delle belle arti, rafforzando la propria infrastruttura ed ampliando l'accesso a servizi specializzati in diversi mercati chiave delle arti negli USA.

The Rock-It Company Expands Fine Art Logistics Capabilities of DIETL Through Acquisition of Several Strategic Infrastructure Services

Le aziende acquisite includono Delaware Freeport, Delaware National Art Company, Techno Export e Registrar Technologies. Assieme, queste attività aggiungeranno spessore ai servizi di stoccaggio, gestione, imballaggio, assistenza all'installazione, brokeraggio doganale e di logistica gestiti dalla tecnologia, a integrazione delle operazioni esistenti di DIETL.

Contatto per i media

Angus Brown

angus.brown@rockitcompany.com

+1 (212) 507-9689





