The Rock-It Company amplia le proprie capacità nel mercato della logistica delle belle arti di DIETL tramite l'acquisizione di diversi servizi di infrastrutture strategiche

AA

The Rock-It Company ha annunciato oggi l'acquisizione da parte di DIETL di diverse aziende specializzate in logistica delle belle arti, rafforzando la propria infrastruttura ed ampliando l'accesso a servizi specializzati in diversi mercati chiave delle arti negli USA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260105588035/it/

Le aziende acquisite includono Delaware Freeport, Delaware National Art Company, Techno Export e Registrar Technologies. Assieme, queste attività aggiungeranno spessore ai servizi di stoccaggio, gestione, imballaggio, assistenza all'installazione, brokeraggio doganale e di logistica gestiti dalla tecnologia, a integrazione delle operazioni esistenti di DIETL.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Angus Brown
angus.brown@rockitcompany.com
+1 (212) 507-9689



