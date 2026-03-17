The LYCRA Company eliminerà un debito di oltre 1,2 miliardi di dollari attraverso il processo di ristrutturazione dei prodotti preconfezionati, posizionando le aziende per la stabilità e la crescita finanziaria a lungo termine

The LYCRA Company , LLC (“LYCRA” o “la Società”), un leader globale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nel settore delle fibre per l'abbigliamento e la cura personale, ha annunciato oggi la firma di un accordo di supporto alla ristrutturazione (“RSA”) con la stragrande maggioranza dei suoi creditori per eliminare un debito a lungo termine pari a circa 1,2 miliardi di dollari e stabilire una struttura patrimoniale sostenibile che ricapitalizzarerà la Società, garantendole la stabilità finanziaria e la crescita a lungo termine.

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