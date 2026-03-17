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The LYCRA Company eliminerà un debito di oltre 1,2 miliardi di dollari attraverso il processo di ristrutturazione dei prodotti preconfezionati, posizionando le aziende per la stabilità e la crescita finanziaria a lungo termine

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The LYCRA Company , LLC (“LYCRA” o “la Società”), un leader globale nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nel settore delle fibre per l'abbigliamento e la cura personale, ha annunciato oggi la firma di un accordo di supporto alla ristrutturazione (“RSA”) con la stragrande maggioranza dei suoi creditori per eliminare un debito a lungo termine pari a circa 1,2 miliardi di dollari e stabilire una struttura patrimoniale sostenibile che ricapitalizzarerà la Società, garantendole la stabilità finanziaria e la crescita a lungo termine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media

Rachel Chesley / Misha Ross
LYCRAcomms@fticonsulting.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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