The LYCRA Company annuncia l'inaugurazione del suo più grande impianto di produzione globale di spandex in Cina

The LYCRA Company , azienda leader globale nell'ambito delle soluzioni in fibra sostenibili per i settori di abbigliamento e cura personale, ha annunciato oggi l'apertura ufficiale del suo più grande stabilimento di produzione di spandex, l'impianto di produzione di fibre di LYCRA ® di Yinchuan nella provincia di Ningxia, in Cina. Questo traguardo evidenzia l'investimento continuo dell'azienda sul mercato cinese e il suo forte impegno allo sviluppo di reti di fornitura e distribuzione localizzate con la promozione di aggiornamenti intelligenti nella produzione.

Con un investimento totale di oltre 800 milioni di RMB, lo stabilimento di Yinchuan è un progetto sviluppato in collaborazione con The LYCRA Company e lo Yinchuan Financial Capital Investment Group. Nella sua fase iniziale, la fabbrica contribuirà ad aggiungere 30.000 tonnellate di capacità di produzione di spandex, con una produzione annuale di oltre 1 miliardo di RMB e la creazione di circa 500 posti di lavoro. Per il futuro, si prevede che la capacità aumenterà fino a 120.000 tonnellate annuali, in risposta alla domanda in crescita di spandex di alta qualità in Cina e nella regione Asia-Pacifico, abilitando soluzioni di supply chain più rapide e flessibili.

In quanto secondo sito di produzione in Cina di The LYCRA Company, lo stabilimento di Yinchuan riunisce i team dirigenziali esperti dell'azienda e le capacità globali di R&S per creare un ecosistema di produzione intelligente e altamente automatizzato. La produzione presso lo stabilimento di Yinchuan si adeguerà al quadro di riferimento per la sostenibilità dell'azienda, generando risparmi energetici, riducendo le emissioni e sviluppando i processi manifatturieri, garantendo che la crescita commerciale e la responsabilità ambientale si mantengano legati indissolubilmente.

"La Cina è importante da un punto di vista strategico, e rappresenta oltre il 50% del mercato globale di produzione di abbigliamento, e questa partnership ci consente di ottimizzare il nostro mix di prodotti in modo più ampio, rispondendo al contempo alla richiesta in aumento di spandex di qualità", ha dichiarato Gary Smith, CEO di The LYCRA Company. "Vorrei esprimere la mia gratitudine alle autorità locali e a tutti i nostri partner per il sostegno e l'impegno dimostrati".

