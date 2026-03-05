The Estée Lauder Companies e Forest Essentials danno il via a un nuovo capitolo della loro partnership di lunga data

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo, soggetto ad approvazioni normative, per l'acquisizione delle partecipazioni rimanenti in Forest Essentials, il marchio di bellezza indiano basato sulla scienza del moderno Ayurveda di lusso. Questo traguardo, raggiunto sulla scia di una solida partnership di 18 anni, celebra l'impegno sul lungo termine di The Estée Lauder Companies alla promozione e allo sviluppo di questo straordinario marchio indiano e all'espansione della sua presenza a livello globale.

Forest Essentials

