Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

The Estée Lauder Companies e Forest Essentials danno il via a un nuovo capitolo della loro partnership di lunga data

AA

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo, soggetto ad approvazioni normative, per l'acquisizione delle partecipazioni rimanenti in Forest Essentials, il marchio di bellezza indiano basato sulla scienza del moderno Ayurveda di lusso. Questo traguardo, raggiunto sulla scia di una solida partnership di 18 anni, celebra l'impegno sul lungo termine di The Estée Lauder Companies alla promozione e allo sviluppo di questo straordinario marchio indiano e all'espansione della sua presenza a livello globale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304885762/it/

Forest Essentials

Forest Essentials

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con gli investitori:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Relazioni con i media:
Brendan Riley
briley@estee.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario