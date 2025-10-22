Giornale di Brescia
The Coca-Cola Company e Gutsche Family Investments sottoscrivono un accordo per la vendita delle partecipazioni di controllo di Coca-Cola Beverages Africa a Coca-Cola HBC AG

Le società The Coca-Cola Company e Gutsche Family Investments hanno annunciato oggi di avere sottoscritto un accordo di vendita del 75% delle partecipazioni di controllo in Coca-Cola Beverages Africa Pty. Ltd. a Coca-Cola HBC AG.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251020003928/it/

CCBA è la più grande azienda imbottigliatrice di Coca-Cola in Africa. È operativa in 14 paesi nel continente e rappresenta circa il 40% del volume complessivo dei prodotti Coca-Cola venduti in Africa. Coca-Cola HBC è una delle più grandi aziende imbottigliatrici di Coca-Cola al mondo, con operazioni in 29 paesi in Europa e Africa, inclusi Nigeria ed Egitto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

The Coca-Cola Company
Investitori e analisti : Robin Halpern, koinvestorrelations@coca-cola.com
Media globali : Scott Leith, sleith@coca-cola.com
Media dell'Africa : Wendy Thole-Muir, wtholemuir@coca-cola.com

Coca-Cola HBC
Investitori e analisti : Jemima Benstead, jemima.benstead@cchellenic.com
Media : Claire Evans, claire.evans@cchellenic.com

Coca-Cola Beverages Africa
Media del Sudafrica : Keli Fernie, kfernie@ccbagroup.com



