The AI Summit London presenta l'elenco dei relatori per il suo 10º anniversario con la partecipazione dei leader mondiali nel campo dell'IA aziendale

The AI Summit London ha presentato oggi l'elenco dei suoi relatori principali per l'evento organizzato per il suo 10º anniversario, che riunirà leader senior, esperti di tecnologia e responsabili delle politiche da tutto il mondo. Il programma del 2026 esplorerà la potenza trasformativa dell'intelligenza artificiale in settori che comprendono quello governativo, aziendale, sanitario, finanziario e delle infrastrutture IA.

Relatori di NVIDIA, Amazon Web Services, Virgin Atlantic, AstraZeneca, the Tony Blair Institute for Global Change e JPMorgan Chase analizzeranno la distribuzione dell'IA, la governance, le infrastrutture e la trasformazione dei clienti all'interno dei principali settori.

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