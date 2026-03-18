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Thales stabilisce un primato mondiale nella sicurezza dell’elaborazione quantistica per le reti 5G

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L’elaborazione quantistica ha il potenziale per violare, prima o poi, gli attuali metodi di crittografia, mettendo a rischio le comunicazioni mobili, i dati personali e le infrastrutture cruciali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260301402741/it/

WORLD FIRST: Thales has successfully demonstrated a world-first innovation that prepares 5G networks for the age of quantum computing, marking a major milestone for the global telecommunications industry. (credit photo 123ref)

WORLD FIRST: Thales has successfully demonstrated a world-first innovation that prepares 5G networks for the age of quantum computing, marking a major milestone for the global telecommunications industry. (credit photo 123ref)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

REFERENTE PER LA STAMPA:
Vanessa Viala
Addetta stampa Thales ‘Cybersecurity e digitale’
E-mail: vanessa.viala@thalesgroup.com
Cellulare: +33 607 34 00 34



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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