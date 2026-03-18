Thales stabilisce un primato mondiale nella sicurezza dell’elaborazione quantistica per le reti 5G

L’elaborazione quantistica ha il potenziale per violare, prima o poi, gli attuali metodi di crittografia, mettendo a rischio le comunicazioni mobili, i dati personali e le infrastrutture cruciali.

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WORLD FIRST: Thales has successfully demonstrated a world-first innovation that prepares 5G networks for the age of quantum computing, marking a major milestone for the global telecommunications industry. (credit photo 123ref)

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REFERENTE PER LA STAMPA:

Vanessa Viala

Addetta stampa Thales ‘Cybersecurity e digitale’

E-mail: vanessa.viala@thalesgroup.com

Cellulare: +33 607 34 00 34





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