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Thales presenta Imperva per Google Cloud, integrando le proprie capacità di sicurezza delle applicazioni di livello enterprise direttamente in Google Cloud

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Thales ha annunciato oggi la disponibilità limitata di Imperva per Google Cloud, integrando la piattaforma di sicurezza delle applicazioni più affidabile del settore direttamente in Google Cloud. Progettata per operare all'interno di Google Cloud, la nuova offerta consente alle organizzazioni di proteggere le applicazioni web e le API sfruttando il traffico Service Extensions di Google Cloud, tutelando i canali e le integrazioni esistenti e monitorando i flussi di lavoro.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422673242/it/

©Thales

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Con l'accelerazione dell'adozione del cloud da parte delle aziende, i team di sviluppo si affidano sempre più ai servizi cloud nativi per aumentare la velocità e ridurre la complessità operativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER LA STAMPA
Thales, Relazioni con i media
Sicurezza e cybersecurity
Marion Bonnet
+33 (0)6 60 38 48 92
marion.bonnet@thalesgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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