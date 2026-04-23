Thales presenta Imperva per Google Cloud, integrando le proprie capacità di sicurezza delle applicazioni di livello enterprise direttamente in Google Cloud

Thales ha annunciato oggi la disponibilità limitata di Imperva per Google Cloud, integrando la piattaforma di sicurezza delle applicazioni più affidabile del settore direttamente in Google Cloud. Progettata per operare all'interno di Google Cloud, la nuova offerta consente alle organizzazioni di proteggere le applicazioni web e le API sfruttando il traffico Service Extensions di Google Cloud, tutelando i canali e le integrazioni esistenti e monitorando i flussi di lavoro.

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Con l'accelerazione dell'adozione del cloud da parte delle aziende, i team di sviluppo si affidano sempre più ai servizi cloud nativi per aumentare la velocità e ridurre la complessità operativa.

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