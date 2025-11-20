Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Thales nominata Frost & Sullivan’s 2025 Company of the Year nel settore Automated Border Control

AA

Mentre i governi e gli aeroporti affrontano volumi sempre maggiori di passeggeri, nuovi requisiti normativi come il European Entry Exit System (EES) e nuove minacce alla sicurezza, le soluzioni di Thales aiutano a stabilire l'equilibrio tra solida sicurezza e comodità per i viaggiatori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251023075118/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER LA STAMPA
Thales, Relazioni con i media CYBER & DIGITAL
Vanessa Viala – vanessa.viala@thalesgroup.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario