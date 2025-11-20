Thales nominata Frost & Sullivan’s 2025 Company of the Year nel settore Automated Border Control

Mentre i governi e gli aeroporti affrontano volumi sempre maggiori di passeggeri, nuovi requisiti normativi come il European Entry Exit System (EES) e nuove minacce alla sicurezza, le soluzioni di Thales aiutano a stabilire l'equilibrio tra solida sicurezza e comodità per i viaggiatori.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251023075118/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251023075118/it/

CONTATTO PER LA STAMPA

Thales, Relazioni con i media CYBER & DIGITAL

Vanessa Viala – vanessa.viala@thalesgroup.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire