Thales alimenta il chip post-quantistico di Samsung Electronics premiato dal CES*
I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026 al nuovo chip di sicurezza post-quantistico messo a punto da System LSI Business di Samsung Electronics, che integra il sistema operativo sicuro e le librerie crittografiche a prova di quantistica di Thales.
