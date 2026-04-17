Textron Aviation espande la connettività ad alta velocità in cabina con l'aggiornamento Gogo 5G per i jet aziendali Cessna Citation

Textron Aviation Inc. , azienda di proprietà di Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato la disponibilità di Gogo 5G , un nuovo aggiornamento della connettività che garantisce agli operatori di Citation velocità superiori, minore latenza e migliori prestazioni Wi-Fi in cabina. La soluzione post-vendita ora viene offerta per il Cessna Citation Longitude, X+, X, Sovereign+, Sovereign, Latitude, XLS Gen2, XLS+, XLS ed Excel, a seguito del rilascio del Supplemental Type Certificate (STC) da parte della Federal Aviation Administration (FAA). I clienti possono installare un nuovo sistema Gogo 5G AVANCE o aggiornare il proprio sistema esistente AVANCE per includere le funzionalità 5G in un Centro di servizio Textron Aviation nazionale.

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Textron Aviation expands high speed cabin connectivity with Gogo 5G upgrade for Cessna Citation business jets

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