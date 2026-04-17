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Textron Aviation espande la connettività ad alta velocità in cabina con l'aggiornamento Gogo 5G per i jet aziendali Cessna Citation

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Textron Aviation Inc. , azienda di proprietà di Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato la disponibilità di Gogo 5G , un nuovo aggiornamento della connettività che garantisce agli operatori di Citation velocità superiori, minore latenza e migliori prestazioni Wi-Fi in cabina. La soluzione post-vendita ora viene offerta per il Cessna Citation Longitude, X+, X, Sovereign+, Sovereign, Latitude, XLS Gen2, XLS+, XLS ed Excel, a seguito del rilascio del Supplemental Type Certificate (STC) da parte della Federal Aviation Administration (FAA). I clienti possono installare un nuovo sistema Gogo 5G AVANCE o aggiornare il proprio sistema esistente AVANCE per includere le funzionalità 5G in un Centro di servizio Textron Aviation nazionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260416866384/it/

Textron Aviation expands high speed cabin connectivity with Gogo 5G upgrade for Cessna Citation business jets

Textron Aviation expands high speed cabin connectivity with Gogo 5G upgrade for Cessna Citation business jets

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Lauren Howell
+1.316.927.9536
Lhowell@txtav.com
txtav.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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