Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Textron Aviation Defense si aggiudica un contratto quinquennale di manutenzione tecnica e gestione del programma per la flotta di Beechcraft T-6 Texan II

AA

Textron Aviation Defense LLC, un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato di aver vinto un contratto quinquennale del governo statunitense del valore di oltre 150.000.000 dollari per la fornitura di servizi di Sustaining Engineering and Program Management (SEPM) alla flotta di aerei dell'aeronautica militare, della marina e dell'esercito statunitense T-6A, T-6B e T-6D.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409493402/it/

Textron Aviation Defense continues to support sustainment of more than 700 Beechcraft T-6 Texan II aircraft under a renewed five‑year SEPM contract

Textron Aviation Defense continues to support sustainment of more than 700 Beechcraft T-6 Texan II aircraft under a renewed five‑year SEPM contract

Assegnato per la prima volta nel 2021, l'appalto estende i servizi di ingegneria dei sistemi e gestione dei programmi per altri cinque anni, coprendo l'ingegneria di mantenimento e dei sistemi, la gestione dei programmi e il supporto per la manutenzione, le riparazioni, le modifiche e i programmi di integrità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Doug Scott
+1.316.347.0116
dscott2@txtav.com
txtav.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario