Textron Aviation Defense ottiene il primo contratto di fornitura al Giappone di un sistema di addestramento integrato Beechcraft T-6 Texan II

Textron Aviation Defense LLC , società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato che la società ha completato il suo primo contratto di fornitura del sistema di addestramento integrato Beechcraft T-6JP Texan II alla Air Self-Defense Force (JASDF), l'aeronautica militare del Giappone, in collaborazione con Kanematsu Corporation . Il contratto iniziale comprende due velivoli Beechcraft T-6JP Texan II e materiali di addestramento per piloti istruttori e di manutenzione dei velivoli. Le consegne dei primi due velivoli sono previste per il 2029, con altri contratti previsti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251221076807/it/

Il Beechcraft T-6 Texan II è progettato e realizzato da Textron Aviation Defense LLC, azienda interamente controllata di Textron Aviation Inc.

Contatto per i media:
Doug Scott
+1.316.347.0116
dscott2@txtav.com
txtav.com



