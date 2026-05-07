Textron Aviation apre un nuovo centro di assistenza a Melbourne presso l'aeroporto Essendon Fields, ampliando il supporto per i clienti Cessna, Beechcraft e Hawker Customers nella regione APAC

Textron Aviation Inc ., un'azienda di Textron Inc . (NYSE: TXT), ha annunciato oggi l'apertura ai clienti del suo nuovo centro assistenza presso l'aeroporto Essendon Fields di Melbourne, con l'obiettivo di ampliare l'assistenza diretta dalla fabbrica per i clienti Cessna, Beechcraft e Hawker in Australia e nella regione Asia-Pacifico. Il centro appositamente progettato rafforza la rete di servizi globali di Textron Aviation ed è la dimostrazione dell'impegno sul lungo termine dell'azienda ad ampliare la capacità e migliorare l'assistenza clienti per tutta la durata della proprietà dell'aeromobile.

Textron Aviation opens new Melbourne service facility at Essendon Fields airport, expanding support for Cessna, Beechcraft and Hawker customers in APAC

"Per decenni abbiamo fornito assistenza ai clienti in Australia, e continuiamo a investire dove i nostri clienti ci chiedono maggiore capactià e un più rapido accesso alle competenze direttamente dalla fabbrica", ha affermato Brian Rohloff, vicepresidente senior, Global Customer Support, Textron Aviation.

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