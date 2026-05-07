Textron Aviation apre un nuovo centro di assistenza a Melbourne presso l'aeroporto Essendon Fields, ampliando il supporto per i clienti Cessna, Beechcraft e Hawker Customers nella regione APAC

Textron Aviation Inc ., un'azienda di Textron Inc . (NYSE: TXT), ha annunciato oggi l'apertura ai clienti del suo nuovo centro assistenza presso l'aeroporto Essendon Fields di Melbourne, con l'obiettivo di ampliare l'assistenza diretta dalla fabbrica per i clienti Cessna, Beechcraft e Hawker in Australia e nella regione Asia-Pacifico. Il centro appositamente progettato rafforza la rete di servizi globali di Textron Aviation ed è la dimostrazione dell'impegno sul lungo termine dell'azienda ad ampliare la capacità e migliorare l'assistenza clienti per tutta la durata della proprietà dell'aeromobile.
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Textron Aviation opens new Melbourne service facility at Essendon Fields airport, expanding support for Cessna, Beechcraft and Hawker customers in APAC
"Per decenni abbiamo fornito assistenza ai clienti in Australia, e continuiamo a investire dove i nostri clienti ci chiedono maggiore capactià e un più rapido accesso alle competenze direttamente dalla fabbrica", ha affermato Brian Rohloff, vicepresidente senior, Global Customer Support, Textron Aviation.
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