Texas Card House ospiterà nel 2026 la World Series di Poker® Circuit

La World Series of Poker (WSOP) ha annunciato che il Texas parteciperà alla sua esclusiva classifica come tappa ufficiale sul 2026 Circuit Tour per la prima volta nella storia. Attraverso una collaborazione esclusiva con Texas Card House, l'iconico WSOP Circuit verrà ospitato ad Austin, presso il TCH Social dal 23 aprile al 4 maggio 2026. TCH Social è una delle location texane di prestigio della società, dotata di 70 tavoli da poker, un ristorante a servizio completo, cocktail artigianali e un'atmosfera di lusso.

Texas Card House Social Austin, the first-ever Texas venue to welcome the WSOP Circuit.

Durante l'evento, il Texas diventerà il centro dell'universo del poker professionale. I giocatori da ogni parte del mondo gareggeranno nella Texas Card House di Austin per vincere un ring del campionato WSOP Circuit, un enorme montepremi e un posto nella storia del poker in questo evento WSOP per la prima volta in Texas. Gli spettatori e i fan possono aspettarsi grandi emozioni, competizioni di livello mondiale e un'atmosfera unica che si può trovare solo in Texas.

“Texas Card House ha passato più di dieci anni a realizzare una delle comunità di poker più prestigiose ed elettrizzanti al mondo”, ha dichiarato Ryan Crow, CEO di Texas Card House. “L'opportunità di ospitare la prima tappa del WSOP Circuit nella storia del Texas è più di un evento, è una celebrazione di ogni giocatore, di ogni croupier, di ogni partita, e di ogni momento che ha reso leggendario il poker texano. Sono entusiasta di vedere Texas Hold’em tornare a casa in Texas in dimensioni così grandi”.

Dal 2014, Texas Card House è diventata sinonimo dell'offerta di un'esperienza di poker ineguagliata per giocatori a tutti i livelli del gioco. Texas Card House ha ridefinito ciò che dovrebbe essere il poker: innovativo, accogliente, competitivo e squisitamente texano. Texas Card House vanta sei location in Texas (Austin, Dallas, Las Colinas, Houston, Spring e la Rio Grande Valley), tutte riconosciute per il servizio di prim'ordine, i tornei di alto livello e una forte cultura basata sulla comunità.

Questa storica collaborazione WSOP è la prossima evoluzione che accende un riflettore globale sulla passione e la forza della cultura del poker in Texas. Altri dettagli sul sodalizio, il programma degli eventi e la serie di ring verranno annunciati prossimamente.

Informazioni su Texas Card House

Fondata nel 2014, Texas Card House è diventato uno dei marchi di poker più influenti in America, nota per il suo servizio di prim'ordine, i tornei di alto livello e una forte cultura basata sulla comunità. Con diverse location in tutto lo Stato, Texas Card House continua a migliorare e ridefinire il poker texano.

Informazioni sulla World Series of Poker® Circuit

Il WSOP Circuit è una serie globale di tornei di poker di élite che conferiscono ambiti ring del WSOP Circuit e offrono tappe competitive negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Uno dei marchi più riconosciuti nel settore, il WSOP Circuit offre ai giocatori un percorso diretto alla grandezza nel poker.

