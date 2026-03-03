Giornale di Brescia
Business Wire

TestGorilla lancia nuove valutazioni di preparazione all'IA e padronanza dell'IA per aiutare le aziende ad assumere personale con le competenze che contano oggi

AA

TestGorilla , la piattaforma di assunzione del personale basata sulle competenze scelta da migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, oggi ha annunciato una batteria di nuove valutazioni e test di simulazione creati appositamente per aiutare i team preposti all'acquisizione di talenti a valutare la preparazione all'IA e la padronanza dell'IA in coda all'evento di punta dell'azienda: Hire for the AI Era .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303205018/it/

Use validated assessments and structured AI video interviews through the TestGorilla platform to measure different aspects of AI fluency across technical and non-technical roles. Inside the platform, tools are clearly labeled with AI fluency making it easy to find and build an assessment.

Il lancio coincide con un cambiamento cruciale nello scenario delle assunzioni.

Contatto per i media
Estee Chaikin
Ufficio stampa, TestGorilla
press@testgorilla.com



  3. Ricarica la pagina se necessario