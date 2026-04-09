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Telia installerà un OS senza soluzione di continuità dopo l'acquisizione dell'operatore di Telness

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Oggi, Nordic Communications Group AB, società madre di Telness Tech, ha annunciato che cederà il suo operatore di rete mobile virtuale (MVNO) Telness a Telia in Svezia. Nell'ambito dell'operazione, Telness firmerà un accordo a lungo termine con Telness Tech per l'uso continuo della piattaforma tecnologica Seamless OS, garantendo un'esperienza digitale del cliente senza attrito. Alla fine dell'operazione, Telia diventerà il primo operatore di rete mobile virtuale (MNO) a installare Seamless OS.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260408491163/it/

Telness Tech executive leadership team on the announcement that Telia will be the first Mobile Network Operator (MNO) deploying Seamless OS. From the left, Sergio Budkin; CRO, Martina Klingvall; Founder and CEO, Sebastian Stecki; CMO, Pablo Noguerol; COO, Christina Berggren; VP Customer, Delivery & Product, Jonas Cedenwing, Founder and CTO.

Telness Tech executive leadership team on the announcement that Telia will be the first Mobile Network Operator (MNO) deploying Seamless OS. From the left, Sergio Budkin; CRO, Martina Klingvall; Founder and CEO, Sebastian Stecki; CMO, Pablo Noguerol; COO, Christina Berggren; VP Customer, Delivery & Product, Jonas Cedenwing, Founder and CTO.

"L'introduzione di Seamless OS in un ambiente MNO come quello di Telia è un momento decisivo per noi. La nostra piattaforma è stata inizialmente sviluppata e testata in Telness, consentendo di diventare uno degli operatori più digitalmente avanzati d'Europa".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa
Sebastian Stecki
Direttore, Marketing e Comunicazioni, Telness Tech
Tel. +4673 958 40 86
sebastian@telnesstech.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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