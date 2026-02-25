Giornale di Brescia
Business Wire

Tecnotree premiata in due categorie agli Asian Telecom Awards 2026

Tecnotree, azienda leader globale nell'ambito dei sistemi digitali di supporto aziendale AI-native per operatori di telecomunicazioni, oggi ha annunciato di aver vinto i premi AI Initiative of the Year – Emirati Arabi Uniti e Digital Initiative of the Year – Emirati Arabi Uniti ai 2026 Asian Telecom Awards. I premi, conferiti assieme a Singtel, Mobicom, Telkomsel, MyRepublic, Telecom Malaysia, Ooredoo Kuwait, E& e molti altri rafforzano le novità di Tecnotree leader nel settore dell'engagement dei clienti e delle piattaforme di esperienza digitale basate sull'intelligenza artificiale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260225949162/it/

I premi riconoscono la piattaforma di Tecnotree Moments Engagement e Experience Management e la MVNE/MVNO CX Catalyst Initiative basate sull'AI, due capacità distinte ma complementari che insieme dimostrano ciò che significa davvero essere una piattaforma AI-native, allineata al TM Forum ODA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Prianca Ravichander, CCO & CMO, Tecnotree
prianca.ravichander@tecnotree.com



  3. Ricarica la pagina se necessario