Tecnotree premiata in due categorie agli Asian Telecom Awards 2026

Tecnotree, azienda leader globale nell'ambito dei sistemi digitali di supporto aziendale AI-native per operatori di telecomunicazioni, oggi ha annunciato di aver vinto i premi AI Initiative of the Year – Emirati Arabi Uniti e Digital Initiative of the Year – Emirati Arabi Uniti ai 2026 Asian Telecom Awards. I premi, conferiti assieme a Singtel, Mobicom, Telkomsel, MyRepublic, Telecom Malaysia, Ooredoo Kuwait, E& e molti altri rafforzano le novità di Tecnotree leader nel settore dell'engagement dei clienti e delle piattaforme di esperienza digitale basate sull'intelligenza artificiale.

Tecnotree Wins in Two Categories at Asian Telecom Awards 2026

I premi riconoscono la piattaforma di Tecnotree Moments Engagement e Experience Management e la MVNE/MVNO CX Catalyst Initiative basate sull'AI, due capacità distinte ma complementari che insieme dimostrano ciò che significa davvero essere una piattaforma AI-native, allineata al TM Forum ODA.

