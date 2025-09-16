Giornale di Brescia
Tecnotree nominata Visionary nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per l'IA nelle operazioni commerciali e per i clienti CSP

Tecnotree, leader globale negli ambiti di IA, 5G e piattaforme e servizi digitali cloud-native, è stata inserita nella categoria Visionary nel report Gartner® Magic Quadrant™ del 2025 per l'IA nelle operazioni commerciali e i clienti CSP.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250916773273/it/

Riteniamo che tale traguardo sottolinei la capacità dell'azienda di offrire piattaforme cloud-native alimentate dall'IA che consentono ai fornitori di servizi di comunicazione (CSP) e alle aziende in tutto il mondo di accelerare la trasformazione digitale, monetizzare le reti e offrire esperienze cliente iperpersonalizzate.

Il report Gartner, redatto dagli analisti Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Will Rice e Mounish Rai, valuta i fornitori leader di IA per clienti CSP e operazioni commerciali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Prianca Ravichander, Chief Marketing Officer
E-mail: marketing@tecnotree.com
Sito web: www.tecnotree.com



