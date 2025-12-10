Tecnotree emerge come vincitore del premio CX Catalyst per l'Impatto ai Fast Mode Awards 2025

Tecnotree, piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie 5G abilitate all'IA e cloud-native, ha vinto il premio CX Catalyst per l' Impatto ai Fast Mode Awards 2025 . I riconoscimenti, ospitati da The Fast Mode, piattaforma indipendente di media, ricerca e analisi leader nel settore, premiano i visionari dell'industria e le innovazioni dirompenti che ridefiniscono lo spazio globale delle telecomunicazioni.

La premiata piattaforma CX di Tecnotree offre il coinvolgimento omnicanale per gli operatori nei canali vocale, SMS, social media, chat, web e in-app. La soluzione utilizza analisi basate sull'AI e sul ML (apprendimento automatico) per identificare il comportamento dei consumatori, le preferenze e le fasi del ciclo di vita, permettendo un coinvolgimento proattivo e la prevenzione del churn (abbandono).

