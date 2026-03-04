Techtronic Industries registra ottimi risultati nel 2025

Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o la "Società") (codice di borsa: HK:0669, simbolo ADR: TTNDY), azienda globale produttrice di utensili elettrici a batteria, attrezzature elettriche per esterni e prodotti per la pulizia e la cura dei pavimenti, è lieta di annunciare i risultati consolidati verificati della Società e delle sue controllate per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025. TTI ha registrato un fatturato record di 15,3 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita del 4,4% su base riportata e del 4,1% in valuta locale. I nostri due marchi leader, MILWAUKEE e RYOBI, hanno entrambi ottenuto solide performance nel 2025, con MILWAUKEE in crescita del 7,9% e RYOBI del 5,4% in valuta locale.

TTI ha registrato vendite e utili record nonostante i notevoli ostacoli legati ai dazi, con un aumento delle vendite del 4,4% a 15,3 miliardi di dollari e dell'utile netto del 6,8% a 1,2 miliardi di dollari.

La nostra attività globale MILWAUKEE è cresciuta dell'8,1% su base dichiarata, con un incremento delle vendite sottostanti del 10,3% in valuta locale (esclusa la sospensione discrezionale di alcune promozioni nella seconda metà dell'anno a causa dei dazi).

RYOBI, il marchio globale n. 1 di strumenti cordless e di prodotti per esterni, ha registrato una crescita del 5,4% in valuta locale.

Il margine EBIT riportato è aumentato di 7 punti base raggiungendo l'8,8% in percentuale sulle vendite, mentre il margine EBIT normalizzato (dopo l'adeguamento per l'abbandono dell'attività HART) è aumentato di 57 punti base fino al 9,3%, grazie alle ottime performance nella regione EMEA, alle iniziative di riduzione dei costi aziendali e all'attenzione rivolta alla leva finanziaria e alla redditività.

TTI ha segnalato un flusso di cassa libero pari a quasi 1,4 miliardi di dollari nel 2025, segnando il terzo anno consecutivo con un flusso di cassa libero superiore a 1,2 miliardi di dollari e chiudendo l'anno con una posizione finanziaria netta pari a 700 milioni di dollari.

Il Consiglio di amministrazione intende adottare un piano discrezionale di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 500 milioni di dollari USA nei prossimi 18 mesi.

Risultati finanziari principali per il 2025 2025* milioni US$ 2024 milioni US$ Variazioni Fatturato 15,260 14,622 +4,4% Margine profitto lordo 41,2% 40,3% +91 bps EBIT 1.336 1.270 +5,2% Utile attribuibile ai proprietari della società 1.198 1.122 +6,8% Utile base per azione (centesimi di dollaro USA) 65,61 61,43 +6,8% Dividendo per azione (centesimi di dollaro USA) 33,08 29,09 +13,7% *Per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025

Il margine lordo è migliorato di 91 punti base, raggiungendo il 41,2% nel 2025. L'aumento riflette l'impatto positivo del mix della nostra attività ad alto margine MILWAUKEE, di miglioramenti della produttività e di efficienze operative generate nelle nostre attività RYOBI e in altre attività consumer. L'espansione dei margini ha subito un'accelerazione grazie agli sforzi di mitigazione dei dazi intrapresi nella seconda metà dell'anno. L'EBIT è cresciuto del 5,2% raggiungendo 1,3 miliardi di dollari, mentre il margine EBIT è aumentato di 7 punti base attestandosi all'8,8%. L'utile netto è aumentato del 6,8%, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari e l'utile per azione è cresciuto del 6,8% attestandosi a 65,61 centesimi di dollaro. In percentuale sulle vendite, il capitale operativo è aumentato di 109 punti base, raggiungendo il 15,5%. I giorni di giacenza delle scorte sono aumentati di 4 giorni fino a raggiungere i 106 giorni, e si mantengono a un livello molto confortevole. La Società ha generato quasi 1,4 miliardi di dollari di flusso di cassa libero positivo nel 2025, chiudendo il periodo con una posizione di cassa netta di 700 milioni di dollari.

Il segmento delle apparecchiature elettriche di TTI ha registrato un fatturato di 14,4 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 5,3% nella valuta riportata e del 5,0% nella valuta locale. Sulla base dei dati pubblicati, MILWAUKEE ha registrato una crescita delle vendite dell'8,1% nel 2025, con un aumento del 7,9% in valuta locale. L'attività RYOBI ha registrato un altro anno eccezionale, con una crescita del 5,4% in valuta locale e raggiungendo il secondo anno consecutivo di crescita dei ricavi a una cifra media dopo il periodo di adeguamento post-pandemia del 2022-23. Le vendite dei prodotti per la cura dei pavimenti e la pulizia sono diminuite del 9,7% nel 2025 a causa della debolezza dei marchi HOOVER, DIRT DEVIL, ORECK e VAX.

Il Consiglio raccomanda un dividendo finale di 132,00 centesimi di dollaro di Hong Kong (circa 16,99 centesimi di dollaro USA) (2024: 118,00 centesimi di dollaro di Hong Kong (circa 15,19 centesimi di dollaro USA)) per azione. Insieme al dividendo intermedio di 125,00 centesimi di dollaro di Hong Kong (circa 16,09 centesimi di dollaro USA) per azione, ciò porterà a un dividendo annuale complessivo di 257,00 centesimi di dollaro di Hong Kong (circa 33,08 centesimi di dollaro USA) per azione.

Horst Pudwill, Presidente esecutivo di TTI , ha dichiarato: "Grazie al bilancio più solido nella storia dell'azienda, a una presenza produttiva diversificata a livello globale e a requisiti di spesa in conto capitale stabili, prevediamo di poter aumentare ulteriormente i rendimenti per gli azionisti nei prossimi anni".

Steven P. Richman, CEO di TTI, ha dichiarato: "Grazie ai marchi professionali e di consumo n. 1 al mondo, TTI si prepara a un'ottima partenza nel 2026 e siamo pronti ad accogliere un altro anno di solidi risultati. Su base ponderata, prevediamo che le attività principali MILWAUKEE e RYOBI registreranno un incremento a singola cifra medio-alto del fatturato."

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato contiene alcune dichiarazioni previsionali o utilizza una terminologia previsionale basata sulle aspettative, stime, proiezioni, convinzioni e ipotesi attuali di TTI in merito alle attività e ai mercati in cui opera il Gruppo e riflette il punto di vista di TTI alla data del presente comunicato. Tali dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia di risultati futuri e sono soggette a rischi di mercato, incertezze e fattori che esulano dal controllo di TTI. Pertanto, i risultati e i rendimenti effettivi potrebbero differire sostanzialmente dalle ipotesi formulate e dalle dichiarazioni contenute nel presente comunicato.

Informazioni su TTI

Techtronic Industries Company Limited ("TTI" o la "Società"), fondata nel 1985 dall'imprenditore tedesco Horst Julius Pudwill, è un leader mondiale nel settore della tecnologia cordless. In quanto pioniere nel settore degli utensili elettrici, delle attrezzature elettriche per esterni, dei prodotti per la cura dei pavimenti e della pulizia, TTI si rivolge ai settori professionale, industriale, del fai-da-te e dei consumatori a livello mondiale. Con oltre 48.000 dipendenti in tutto il mondo, l'azienda si concentra instancabilmente sull'innovazione e sulla crescita strategica e si è guadagnata una posizione leader nei settori che serve.

MILWAUKEE è in prima linea per il portafoglio di strumenti professionali di TTI. Con le divisioni di ricerca globale e sviluppo con sede a Brookfield, nel Wisconsin, lo storico marchio MILWAUKEE è noto per generare innovazione, sicurezza e produttività sul posto di lavoro in tutto il mondo. Il marchio RYOBI , con sede centrale a Greenville, in Carolina del Sud, resta la scelta principale per gli amanti del fai-da-te e continua a definire gli standard per l'innovazione degli strumenti in questo settore. Il portafoglio eterogeneo di TTI include anche marchi come AEG, EMPIRE, HOMELITE e nomi leader nell'ambito della cura dei pavimenti, come HOOVER, ORECK, VAX e DIRT DEVIL .

Il riconoscimento internazionale e il rinomato portafoglio di marchi TTI sono supportati da una solida struttura proprietaria che sottolinea la portata globale e la stabilità della società. La famiglia Pudwill rimane l'azionista maggioritario della società, mentre il resto della proprietà è mantenuto in gran parte da investitori istituzionali in aziende nordamericane ed europee. TTI è quotata alla Borsa di Hong Kong ed è uno stock costituente dell'indice Hang Seng. L'azienda opera a livello globale con un forte impegno negli standard ambientali, sociali e di governance aziendale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ttigroup.com .

Tutti i marchi di fabbrica elencati, ad eccezione di AEG e RYOBI sono di proprietà del Gruppo. AEG è un marchio di fabbrica registrato di AB Electrolux (publ.) e viene utilizzato su licenza. RYOBI è un marchio registrato di Ryobi Limited e viene utilizzato su licenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303526411/it/

Per richieste sulle relazioni con gli investitori:



Contatto principale

Relazioni con gli investitori TTI

Tel: +1 (954) 541-9660

E-mail: ir@ttihq.com



Asia/Pacifico

Relazioni con gli investitori TTI

Tel: +(852) 2402 6888

E-mail: ir@tti.com.hk





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire