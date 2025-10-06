TCG Crossover (“TCGX”) annuncia il fondo TCGX Fund III da 1,3 miliardi di dollari, sottoscritto in eccesso

TCG Crossover (“TCGX”) oggi ha annunciato la chiusura riuscita del suo terzo fondo, TCGX Fund III, con capitali impegnati per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Il Fund III ha attratto il supporto sia dagli attuali investitori TCGX che da nuovi investitori istituzionali, fondazioni, pensioni e lasciti. Con la chiusura del Fund III, TCGX ora ha raccolto in totale capitali per più di 3,1 miliardi di dollari dalla sua fondazione avvenuta nel 2021.

TCGX Fund III ha superato l'obiettivo iniziale, sottolineando la forte domanda degli investitori globali. La raccolta di fondi segna un traguardo significativo e testimonia la strategia differenziata e la missione totalmente flessibile di TCGX di investire nei mercati sia pubblici che privati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

