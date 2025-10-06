Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

TCG Crossover (“TCGX”) annuncia il fondo TCGX Fund III da 1,3 miliardi di dollari, sottoscritto in eccesso

AA

TCG Crossover (“TCGX”) oggi ha annunciato la chiusura riuscita del suo terzo fondo, TCGX Fund III, con capitali impegnati per un totale di 1,3 miliardi di dollari. Il Fund III ha attratto il supporto sia dagli attuali investitori TCGX che da nuovi investitori istituzionali, fondazioni, pensioni e lasciti. Con la chiusura del Fund III, TCGX ora ha raccolto in totale capitali per più di 3,1 miliardi di dollari dalla sua fondazione avvenuta nel 2021.

TCGX Fund III ha superato l'obiettivo iniziale, sottolineando la forte domanda degli investitori globali. La raccolta di fondi segna un traguardo significativo e testimonia la strategia differenziata e la missione totalmente flessibile di TCGX di investire nei mercati sia pubblici che privati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Edward Amorosi, Responsabile, Formazione dei capitali e Relazioni con gli investitori per TCG Crossover (“TCGX”)
eamorosi@tcgcrossover.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario