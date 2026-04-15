Tax Systems lancia l'innovativo assistente AI per trasformare l'intelligence fiscale transfrontaliera

Tax Systems , il fornitore globale di software per la fiscalità e la contabilità, oggi ha reso nota la disponibilità di un AI Assistant innovativo per aiutare le organizzazioni multinazionali a semplificare le attività di ricerca e analisi in materia fiscale transfrontaliera. Integrando dati specifici per azienda con contenuti fiscali internazionali forniti in collaborazione con l'International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), la soluzione consente ai team fiscali di generare informazioni più pertinenti e attenti al contesto e a supportare i processi decisionali aziendali in modo più efficiente.

Sviluppato da Loctax, azienda di Tax Systems, l'AI Assistant consente agli utenti di porre domande in tema fiscale relative a più di 220 giurisdizioni e diversi ambiti fiscali, generando risultati direttamente rilevanti per la propria struttura aziendale, piuttosto che affidarsi a risposte generiche che non riflettono le proprie esigenze.

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