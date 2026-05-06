Takeda annuncia i risultati principali positivi dallo studio clinico pivotale di fase 2/3 su TAK-881 nella malattia da immunodeficienza primaria (IDP)

Takeda ( TSE:4502/NYSE:TAK ) oggi ha annunciato che TAK-881-3001, uno studio clinico pivotale di fase 2/3 condotto tra pazienti affetti da malattia da immunodeficienza primaria (IDP), ha raggiunto il suo endpoint primario, dimostrando la comparabilità farmacocinetica (PK) tra il farmaco sperimentale TAK-881 [Immunoglobulina sottocutanea (umana), soluzione al 20% (SCIG 20%) con ialuronidasi umana ricombinante] e HYQVIA [Infusione di immunoglobuline (umane) al 10% con ialuronidasi umana ricombinante]. Inoltre, gli endpoint secondari hanno dimostrato che TAK-881, un SCIG al 20% facilitato dall'uso di ialuronidasi, ha dimostrato di avere profili di sicurezza, efficacia e tollerabilità paragonabili a quelli di HYQVIA, un SCIG al 10% facilitato dall'uso di ialuronidasi consolidato sul mercato.