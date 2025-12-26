Giornale di Brescia
Business Wire

Tabelog, il maggior servizio giapponese (*1) di ricerca e prenotazione ristoranti, lancia un'app multilingue dedicata ai visitatori internazionali

AA

Tabelog ( https://tabelog.com/en/ ), il maggior servizio di ricerca e prenotazione ristoranti in Giappone gestito da Kakaku.com, Inc., lunedì 17 novembre 2025 ha lanciato la sua app multilingue per smartphone (iOS/Android) dedicata ai viaggiatori di tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251221731229/it/

L’app multilingue Tabelog dedicata ai viaggiatori internazionali: il principale servizio di ricerca e prenotazioni ristoranti del Giappone

Con circa 100 milioni di utenti al mese (*3), Tabelog è leader nipponico nei servizi di ricerca di ristoranti utilizzato quotidianamente dai giapponesi. Il suo database non ha confronti a livello locale e propone informazioni su circa 890.000 locali di tutto il paese, con oltre 85 milioni di recensioni e foto (*4).

URL di download: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

(*1)

Indagine sui siti di ricerca e prenotazione ristoranti con il maggior numero di esercizi registrati (maggio 2024/ricerca interna). Sono stati consultati i siti in oggetto (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) e sono stati conteggiati tutti gli esercizi elencati visualizzati nelle ricerche senza applicare filtri, suddivisi per prefettura.

(*2)

Novembre 2025/Ricerca AppTweak. Download combinati delle categorie "Cibi e bevande (Ristoranti e caffè)" e "Viaggi e navigazione (Pianificazione viaggi)" su App Store e Google Play nelle aree oggetto dell'indagine (Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Stati Uniti). Confronto effettuato come "App di ricerca gourmet giapponesi".

Fonte: AppTweak ( https://www.apptweak.com )

(*3)

96,73 milioni di utenti (dati settembre 2025)

(*4)

Dati al 23 dicembre 2025

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kakaku.com, Inc.
Ufficio Pubbliche Relazioni e Rapporti con gli investitori
pr@kakaku.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

