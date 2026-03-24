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Sytel Reply nominata Zuora 2025 EMEA RSI Partner of the Year, abilita modelli di monetizzazione value-based per l’AI

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Sytel Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in subscription management, trasformazione dei modelli di billing e piattaforme di revenue management, è stata riconosciuta da Zuora come 2025 EMEA RSI Partner of the Year per la propria competenza nell’implementazione della piattaforma e nella consulenza strategica in ambito monetizzazione nell’area EMEA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324527162/it/

Grazie alla combinazione di competenze tecnologiche, capacità di disegno dei modelli di revenue e soluzioni AI avanzate, Sytel Reply e Revise Reply si confermano partner strategici per le organizzazioni che intendono evolvere i propri modelli di business, trasformando l’adozione dell’AI in valore economico concreto e sostenibile nel tempo.

Grazie alla combinazione di competenze tecnologiche, capacità di disegno dei modelli di revenue e soluzioni AI avanzate, Sytel Reply e Revise Reply si confermano partner strategici per le organizzazioni che intendono evolvere i propri modelli di business, trasformando l’adozione dell’AI in valore economico concreto e sostenibile nel tempo.

Il riconoscimento valorizza oltre dieci anni di esperienza su Zuora e un centro di eccellenza dedicato, con specialisti certificati in subscription management, revenue recognition, ottimizzazione del billing e financial analytics. Sytel Reply supporta le organizzazioni nella progettazione di modelli scalabili basati su abbonamento e consumo, traducendo requisiti complessi in architetture di ricavo efficienti e compliant.

Con l’evoluzione dell’AI da ambito sperimentale a componente integrata nei processi core aziendali, la monetizzazione diventa una priorità strategica. L’intelligenza artificiale sta assumendo il ruolo di layer decisionale intelligente, applicato a customer service, supply chain, revenue management e operations. In questo contesto, non è più sufficiente misurare il consumo di token, API call o risorse computazionali: diventa centrale comprendere quale valore sia stato generato — in termini di ricavi abilitati o protetti, efficienze operative e impatto sul cliente.

Catturare il reale valore economico dell’AI richiede modelli di monetizzazione allineati a risultati misurabili, performance di ricavo e impatto operativo. Le funzionalità di Zuora — pricing in abbonamento, billing a consumo, modelli ibridi, gestione dinamica dei contratti e revenue recognition — costituiscono la base per una piattaforma moderna di billing e revenue management, capace di supportare modelli flessibili, ibridi e orientati agli outcome. Sytel Reply integra queste capacità con il proprio AI Agentic Framework, introducendo meccanismi di orchestrazione intelligente, monitoraggio dei KPI e logiche di monetizzazione basate sulle performance, collegando direttamente gli outcome generati dall’AI ai modelli di revenue.

A partire dal 2025, Sytel Reply , insieme a Revise Reply , la società del Gruppo Reply specializzata in revenue management, sta supportando programmi di trasformazione basati su Zuora per primari clienti enterprise in Italia e nell’area EMEA, contribuendo all’evoluzione delle loro strategie di monetizzazione e allo sviluppo di nuove fonti di ricavo.

Grazie alla combinazione di competenze tecnologiche, capacità di disegno dei modelli di revenue e soluzioni AI avanzate, Sytel Reply e Revise Reply si confermano partner strategici per le organizzazioni che intendono evolvere i propri modelli di business, trasformando l’adozione dell’AI in valore economico concreto e sostenibile nel tempo.

Sytel Reply
Sytel Reply è specializzata nei mercati Telecommunications, Media & Entertainment (TM&E). La società supporta i clienti nei processi di innovazione tecnologica e di business attraverso la pianificazione, lo sviluppo e la gestione di soluzioni in ambito Networking, BSS, OSS e Mobile Applications per il mercato dei service provider TM&E. Grazie a una consolidata esperienza e a competenze specialistiche di settore, Sytel Reply si avvale di un team di professionisti altamente qualificati in grado di gestire programmi di trasformazione end-to-end, sia tecnologica sia di business. https://www.reply.com/sytel-reply/en

Revise Reply
Revise Reply è specializzata in Revenue Management, trasformazione dei modelli di billing e strategie di monetizzazione. La società supporta imprese e ISV nell’ottimizzazione dell’intero ciclo di vita dei ricavi, combinando competenze su piattaforme di billing in abbonamento e a consumo con avanzate capacità basate sull’intelligenza artificiale. Oltre alle tradizionali attività di Revenue Assurance, Revise Reply supporta imprese e ISV nella monetizzazione di servizi di AI su larga scala. Attraverso architetture moderne di subscription management e framework di AI agentica, abilita modelli di pricing flessibili — tra cui subscription, pay-per-use, modelli ibridi e outcome-based — e programmi di trasformazione end-to-end del processo quote-to-cash, in modo scalabile.

Contatti media:

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Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +39 0117711594

Irene Caia
i.caia@reply.com
Tel.+3902545761



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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