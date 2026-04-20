Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SymphonyAI lancia otto applicazioni di AI sviluppate appositamente per l'affidabilità delle risorse energetiche e delle prestazioni operative

AA

SymphonyAI , un leader globale nelle piattaforme di AI verticale, oggi ha annunciato otto nuove applicazioni industriali di intelligenza artificiale realizzate appositamente per gli operatori del settore energetico, segnando l'espansione più mirata di IRIS Foundry nel settore energetico ad oggi.

A differenza del software di gestione generica delle risorse, queste applicazioni sono progettate attorno a specifiche modalità di guasto, dinamiche di processo e obblighi normativi delle operazioni in materia energetica e di gestione delle risorse: sbalzi di pressione del compressore, incrostazioni negli scambiatori di calore, deterioramento dell'integrità delle condutture, perdita di rendimento delle unità di raffinazione e il crescente onere normativo derivante dalle regolamentazioni UE sul metano e dalla rendicontazione delle emissioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
SymphonyAI
Media@symphonyai.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario