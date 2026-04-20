SymphonyAI lancia otto applicazioni di AI sviluppate appositamente per l'affidabilità delle risorse energetiche e delle prestazioni operative

SymphonyAI , un leader globale nelle piattaforme di AI verticale, oggi ha annunciato otto nuove applicazioni industriali di intelligenza artificiale realizzate appositamente per gli operatori del settore energetico, segnando l'espansione più mirata di IRIS Foundry nel settore energetico ad oggi.

A differenza del software di gestione generica delle risorse, queste applicazioni sono progettate attorno a specifiche modalità di guasto, dinamiche di processo e obblighi normativi delle operazioni in materia energetica e di gestione delle risorse: sbalzi di pressione del compressore, incrostazioni negli scambiatori di calore, deterioramento dell'integrità delle condutture, perdita di rendimento delle unità di raffinazione e il crescente onere normativo derivante dalle regolamentazioni UE sul metano e dalla rendicontazione delle emissioni.

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