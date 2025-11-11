SymphonyAI e AML Intelligence pubblicano il report FinCrime Frontier 2025–26: l'intelligence proattiva diventa il prossimo vantaggio competitivo della conformità

SymphonyAI , leader globale nelle piattaforme di prodotti IA verticali, e AML Intelligence , la principale fonte di notizie e informazioni per la comunità per la conformità in materia di crimini finanziari, ha pubblicato oggi il FinCrime Frontier 2025–26 Report. Questo studio di riferimento sfida la narrazione tradizionale del settore: anziché considerare le aspettative in evoluzione legate alla conformità come un peso, la maggior parte degli istituti finanziari ora le cita come la principale opportunità e un motore per la modernizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251111287864/it/

Contatto per i media

SymphonyAI

Media@symphonyai.com

Treble

Sarah Vandiver

symphonyai@treblepr.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire