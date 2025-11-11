Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

SymphonyAI e AML Intelligence pubblicano il report FinCrime Frontier 2025–26: l'intelligence proattiva diventa il prossimo vantaggio competitivo della conformità

AA

SymphonyAI , leader globale nelle piattaforme di prodotti IA verticali, e AML Intelligence , la principale fonte di notizie e informazioni per la comunità per la conformità in materia di crimini finanziari, ha pubblicato oggi il FinCrime Frontier 2025–26 Report. Questo studio di riferimento sfida la narrazione tradizionale del settore: anziché considerare le aspettative in evoluzione legate alla conformità come un peso, la maggior parte degli istituti finanziari ora le cita come la principale opportunità e un motore per la modernizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

Treble
Sarah Vandiver
symphonyai@treblepr.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario