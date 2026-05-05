SWISSto12 collabora con il consorzio tedesco HPS/LSS al primo riflettore per antenna a dispiegamento da realizzare in Europa per il satellite commerciale per telecomunicazioni GEO

SWISSto12 enables world-first approach to GEO-based D2D connectivity, leveraging an unfurling antenna, in collaboration with HPS/LSS

Il sottosistema tedesco di riflettori per antenna è il risultato di oltre 15 anni di sviluppo nell'ambito del programma Advanced Research in Telecommunications (ARTES) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), delle attività Earth Observation Technology Development dell'ESA e del programma Horizon 2020 dell'UE.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505284485/it/

Contatto per i media:

ThoughtLDR per SWISSto12

Swissto12@thoughtldr.com

+44 7553600128





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire