Svante rileva lo sviluppatore del progetto di rimozione di anidride carbonica, Carbon Alpha Corp.
Svante Technologies Inc. (Svante), azienda leader nella gestione del carbonio, e Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) con sede a Calgary, oggi hanno annunciato che Svante ha acquistato Carbon Alpha e le sue aziende controllate, compresa Carbon Alpha Development Corp.
Contatto per i media:
Colleen Nitta
Direttore, Marketing e Comunicazioni
cnitta@svanteinc.com
