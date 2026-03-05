Giornale di Brescia
Svante rileva lo sviluppatore del progetto di rimozione di anidride carbonica, Carbon Alpha Corp.

AA

Svante Technologies Inc. (Svante), azienda leader nella gestione del carbonio, e Carbon Alpha Corporation (Carbon Alpha) con sede a Calgary, oggi hanno annunciato che Svante ha acquistato Carbon Alpha e le sue aziende controllate, compresa Carbon Alpha Development Corp.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304919276/it/

Contatto per i media:
Colleen Nitta
Direttore, Marketing e Comunicazioni
cnitta@svanteinc.com



