Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Suzano lancia Nature Strategy e rafforza l'importanza strategica della conservazione della biodiversità per l'azienda

AA

Suzano, il più grande produttore mondiale di pastalegno, ha lanciato la sua Nature Strategy, riaffermando l'impegno della società per la biodiversità e come questa guida il processo decisionale nell'azienda. Le attività di Suzano dipendono direttamente dalla natura, e la società riconosce che la sua longevità e la capacità di innovare sono intrinsecamente legate alla salute degli ecosistemi. Pertanto, la natura ha un ruolo strategico significativo nella visione dell'azienda.

L'iniziativa Nature Strategy, guidata dalla scienza e sviluppata in collaborazione con IUCN, si basa sulla gerarchia della mitigazione: evita, riduci, ripristina e trasforma.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Per Suzano:
Hawthorn Advisors
suzano@hawthornadvisors.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario