Suzano lancia Nature Strategy e rafforza l'importanza strategica della conservazione della biodiversità per l'azienda

Suzano, il più grande produttore mondiale di pastalegno, ha lanciato la sua Nature Strategy, riaffermando l'impegno della società per la biodiversità e come questa guida il processo decisionale nell'azienda. Le attività di Suzano dipendono direttamente dalla natura, e la società riconosce che la sua longevità e la capacità di innovare sono intrinsecamente legate alla salute degli ecosistemi. Pertanto, la natura ha un ruolo strategico significativo nella visione dell'azienda.

L'iniziativa Nature Strategy, guidata dalla scienza e sviluppata in collaborazione con IUCN, si basa sulla gerarchia della mitigazione: evita, riduci, ripristina e trasforma.

