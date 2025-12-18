Giornale di Brescia
Suzano avvia una nuova linea di produzione, incrementando del 400% la capacità di pasta di cellulosa

Suzano, il più grande produttore mondiale di pastalegno, ha avviato questa settimana le operazioni presso la sua nuova linea di produzione di pasta di cellulosa situata nel suo impianto di Limeira, nello Stato brasiliano di San Paolo. Questo investimento di 490 milioni di real brasiliani aumenta la capacità produttiva totale di pasta di cellulosa di Suzano di oltre il 400%, da 100.000 a 440.000 tonnellate all'anno.

Il progetto ha comportato la conversione della linea di pastalegno esistente nell'impianto di Limeira in una macchina flessibile in grado di produrre sia Eucafluff ® che pasta di cellulosa.

