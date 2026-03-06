Sutherland lancia FinAI Hub per industrializzare l'IA agentica e i servizi finanziari

Oggi, Sutherland ha annunciato il lancio di Sutherland FinAI Hub , una piattaforma di IA agentica realizzata esclusivamente per servizi bancari e finanziari. Mentre gli istituti finanziari accelerano l'adozione dell'IA, molte iniziative rimangono limitate alla fase pilota e non sono in grado di scalare i sistemi legacy e le attività principali. Sutherland FinAI Hub è progettata per colmare questo divario.

FinAI Hub è un ecosistema innovativo in cui Sutherland collabora con i clienti per progettare, prototipare e scalare flussi di lavoro di IA agentica nelle attività principali.

