Sutherland lancia FinAI Hub per industrializzare l'IA agentica e i servizi finanziari

Oggi, Sutherland ha annunciato il lancio di Sutherland FinAI Hub , una piattaforma di IA agentica realizzata esclusivamente per servizi bancari e finanziari. Mentre gli istituti finanziari accelerano l'adozione dell'IA, molte iniziative rimangono limitate alla fase pilota e non sono in grado di scalare i sistemi legacy e le attività principali. Sutherland FinAI Hub è progettata per colmare questo divario.

FinAI Hub è un ecosistema innovativo in cui Sutherland collabora con i clienti per progettare, prototipare e scalare flussi di lavoro di IA agentica nelle attività principali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazion: mediarelations@sutherlandglobal.com
Per saperne di più: www.sutherlandglobal.com



