Sutherland e ComplyAdvantage lanciano la soluzione AI-native "Unified FinCrime Compliance" per contrastare i reati finanziari sofisticati di nuova generazione

Sutherland , un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato una partnership strategica con ComplyAdvantage, una piattaforma di intelligence del rischio basata sull'AI. La collaborazione introduce una soluzione completa di gestione dei reati finanziari (FinCrime) basata sull'AI progettata per aiutare le banche e le Fintech a rispondere al rapido aumento della frode ideata dall'AI, dai complessi rischi AML, dalle minacce dei reati finanziari in rapida evoluzione e dai complessi requisiti di conformità.

