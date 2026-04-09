Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield completano l'acquisizione di Air Lease Corporation

Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, i fondi gestiti da Apollo (“Apollo”) e Brookfield oggi hanno annunciato di aver completato l'acquisizione precedentemente annunciata di Air Lease Corporation (“Air Lease”) e di aver rinominato l'attività Sumisho Air Lease Corporation (“Sumisho Air Lease”).

Questa operazione innovativa migliora la posizione finanziaria dell'attività con il supporto a lungo termine e la competenza aeronautica da parte dei co-investitori Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield.

La solida base di Sumisho Air Lease come società di leasing aeronautico consolidata, supportata dalle capacità leader sul mercato di SMBC Aviation Capital come fornitore di servizi, crea una piattaforma dalle dimensioni e forza finanziaria necessarie per soddisfare i requisiti in rapida evoluzione e sempre più complessi delle compagnie aeree clienti.

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