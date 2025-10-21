Studio globale: il 73% degli acquirenti utilizza l'IA durante il percorso di acquisto, ma gli esercenti devono affrontare nuovi rischi legati allo shopping agentico

Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel settore della prevenzione delle frodi nell'e-commerce e della risk intelligence, ha pubblicato oggi i risultati di un sondaggio, che evidenziano l'adozione in crescita dello shopping agentico, e la minaccia crescente che rappresenta per i commercianti.

Sulla base di un sondaggio globale condotto tra oltre 5.000 consumatori, la ricerca individua un momento cruciale per l'e-commerce: quasi tre acquirenti su quattro (73%) stanno già utilizzando l'IA durante il loro percorso d'acquisto. Gli acquirenti stanno adottando assistenti IA come ChatGPT per ottenere idee sui prodotti (45%), sintetizzare le recensioni (37%) e confrontare i prezzi (32%).

