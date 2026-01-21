Giornale di Brescia
Business Wire

STREAMWIDE raggiunge un importante traguardo nella regione APAC con la distribuzione della soluzione di sicurezza pubblica UPCAD nelle Filippine

STREAMWIDE è stata selezionata da UPCAD (Unified Platform for Communication and Dispatch) nelle Filippine per la gestione di una piattaforma di comunicazioni critiche per i servizi di primo soccorso integrata con i centri di emergenza nazionali 911.

Nell’ambito di questa collaborazione, UPCAD integra la tecnologia mission critical collaudata sul campo di STREAMWIDE con i servizi di emergenza nazionali 911. La nuova soluzione è stata progettata per garantire comunicazioni ininterrotte, sicure e affidabili nel corso di emergenze, consentendo tempi di risposta più rapidi, una migliore consapevolezza della situazione e risultati migliori per la sicurezza pubblica.

Mediante l’integrazione diretta con i call center per le emergenze 911, la piattaforma consente la condivisione in tempo reale di informazioni critiche, come la posizione di chi chiama, i dati relativi all’incidente e lo stato della risposta da parte dei servizi di pronto soccorso e dei gruppi di comando.

Grazie alla nostra API, la piattaforma integra capacità di flusso di lavoro digitale, consentendo un flusso ininterrotto di informazioni all’interno dello stesso sistema. In tal modo si favorisce la generazione di report aggiornati, creando automaticamente flussi di lavoro sugli incidenti, assegnando attività, monitorando i progressi e acquisendo aggiornamenti in tempo reale, capacità non disponibili nei sistemi LMR precedenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media

Lobna Hermi
Comunicazioni aziendali
Telefono: +33 1 70 22 01 01
lhermi@streamwide.com

Lindy Wong
Direttrice generale APAC
Telefono: +65 89288695
lwong@streamwide.com



Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

