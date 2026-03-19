Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Stonebranch pubblica il 2026 Global State of IT Automation Report, che presenta l'orchestrazione come l'anello mancante per l'adozione dell'IA e la fiducia in questa tecnologia

AA

Stonebranch, fornitore leader di soluzioni di orchestrazione e automazione dei servizi, ha pubblicato oggi l'edizione annuale del suo 2026 Global State of IT Automation Report , lo studio di ricerca più completo finora realizzato dall'azienda.

Sulla base delle risposte ricevute da 402 professionisti dell'automazione IT, da dirigenti in ruoli apicali fino a singoli partecipanti nelle regioni di America del Nord, EMEA, America Latina e APAC, il report offre un quadro dettagliato e basato sui dati di come le aziende stanno investendo, distribuendo e ricavando valore dall'automazione IT nel 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Scott Davis
Chief Marketing Officer, Stonebranch
scott.davis@stonebranch.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario