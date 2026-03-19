Stonebranch pubblica il 2026 Global State of IT Automation Report, che presenta l'orchestrazione come l'anello mancante per l'adozione dell'IA e la fiducia in questa tecnologia

Stonebranch, fornitore leader di soluzioni di orchestrazione e automazione dei servizi, ha pubblicato oggi l'edizione annuale del suo 2026 Global State of IT Automation Report , lo studio di ricerca più completo finora realizzato dall'azienda.

Sulla base delle risposte ricevute da 402 professionisti dell'automazione IT, da dirigenti in ruoli apicali fino a singoli partecipanti nelle regioni di America del Nord, EMEA, America Latina e APAC, il report offre un quadro dettagliato e basato sui dati di come le aziende stanno investendo, distribuendo e ricavando valore dall'automazione IT nel 2026.

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Scott Davis

Chief Marketing Officer, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com





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