Stonebranch presenta l'ultima versione di Universal Data Mover Gateway (UDMG), per la promozione del MFT B2B orchestrato

Stonebranch, fornitore leader di soluzioni di orchestrazione e automazione dei servizi, ha annunciato oggi l'ultima versione della sua soluzione di trasferimento gestito dei file (MFT) di livello aziendale Universal Data Mover Gateway (UDMG), appositamente sviluppata per uno scambio sicuro e orchestrato di dati B2B all'interno di ambienti ibridi.

"Nelle aziende odierne, il trasferimento di file non rappresenta un'attività a sé stante. Si tratta della colonna portante di pipeline di dati, analisi e processi aziendali critici," ha affermato Giuseppe Damiani, CEO di Stonebranch. "Mediante l'orchestrazione del MFT assieme all'automazione del carico di lavoro e delle infrastrutture, Stonebranch trasforma il movimento di file in un aspetto disciplinato, osservabile e gestito dagli SLA dei flussi di lavoro end-to-end aziendali."

