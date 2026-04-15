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Stonebranch lancia Robi AI per promuovere l'automazione intelligente e l'orchestrazione negli ambienti IT ibridi

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Stonebranch, un fornitore leader di soluzioni per l'orchestrazione e l'automazione dei servizi, oggi ha annunciato il lancio di Robi AI, un motore di intelligenza artificiale all'avanguardia all'interno del Universal Automation Center (UAC).

Mentre le organizzazioni ampliano l'automazione nel cloud, in sede e in infrastrutture containerizzate, si trovano ad affrontare una sempre maggiore complessità in termini di gestione dei flussi di lavoro, risoluzione di problemi e abilitazione di team sempre più grandi alla partecipazione in iniziative di automazione. Robi AI affronta queste sfide introducendo conoscenze basate sull'intelligenza artificiale direttamente nel ciclo di vita dell'automazione, con meccanismi di governance e misure di controllo integrate, aiutando le aziende a progettare, gestire e ottimizzare l'automazione con maggiore rapidità ed efficacia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Scott Davis
Direttore del marketing, Stonebranch
scott.davis@stonebranch.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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