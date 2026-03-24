STOKR nomina Subhankar Sinha all'incarico di Consulente senior

STOKR ha nominato Subhankar Sinha all'incarico di Consulente senior. Sinha collaborerà direttamente con il team dirigente di STOKR alla tokenizzazione dei fondi con particolare attenzione alla tokenizzazione dei fondi del mercato monetario (MMF) e all'espansione della presenza istituzionale di STOKR nel mercato statunitense.

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Image, Subhankar Sinha

Un dirigente nel settore delle risorse digitali con sede a New York, Sinha vanta profonde competenze in ambito di infrastrutture blockchain, mercati dei capitali e sviluppo commerciale istituzionale. Il neo dirigente ha ricoperto in precedenza l'incarico di responsabile della divisione blockchain presso BNY, la più grande società al mondo nel settore della custodia e dei servizi di gestione patrimoniale. All'inizio della sua carriera è stato direttore presso PwC, dove ha co-fondato e co-diretto la divisione di consulenza sulla blockchain dell'azienda negli Stati Uniti.

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Tizian Rotermund

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