Stitch raccoglie 25 milioni di dollari in finanziamenti di Serie A guidati da Andreessen Horowitz

Stitch , il sistema operativo creato per le moderne istituzioni finanziarie, ha annunciato oggi di aver raccolto 25 milioni di dollari in finanziamenti di Serie A guidati da Andreessen Horowitz (a16z). L'investimento rappresenta il primo di a16z nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC, Gulf Cooperation Council) e porta il finanziamento totale di Stitch a 35 milioni di dollari. Oltre ad a16z, al ciclo di finanziamenti hanno partecipato anche gli investitori esistenti Arbor Ventures, COTU Ventures, Raed Ventures e SVC.

Mohamed Oueida - Founder & CEO, Stitch (Photo: AETOSWire)

Nonostante abbiano speso oltre 1.000 miliardi di dollari in trasformazione digitale negli ultimi tre anni, la maggior parte degli istituti finanziari continua a operare sulla stessa infrastruttura frammentata e obsoleta che caratterizza il settore da decenni. A livello globale, le banche spendono 700 miliardi di dollari all'anno in tecnologia, eppure il lancio di un nuovo prodotto richiede ancora anni e l'aggiornamento di un sistema centrale comporta ancora il rischio di bloccare le operazioni.

Ora che l'IA sta rivoluzionando ogni settore, questo divario infrastrutturale è diventato esistenziale: nessun istituto finanziario può adottare l'IA in modo significativo senza disporre prima di un sistema di registrazione pulito e affidabile su cui basarsi.

Realizzata da operatori che hanno lavorato per anni presso NPCI, FIS, Barclays, Santander e Azentio, Stitch è stata progettata per creare queste fondamenta. La piattaforma offre agli istituti finanziari un unico stack cloud-native che copre prestiti, carte, pagamenti e registri contabili, adottabile gradualmente, modulo per modulo, senza dover smantellare i sistemi esistenti da un giorno all'altro. Sostituendo il sistema centrale frammentato con un moderno sistema di registrazione, Stitch rende possibile la trasformazione basata sull'IA promessa agli istituti, ma che questi non possono realizzare senza l'infrastruttura adeguata.

"Gli istituti finanziari di tutto il mondo operano su un'infrastruttura frammentata e obsoleta che avrebbe dovuto essere abbandonata 20 anni fa. Ora tutti gli istituti vogliono adottare l'IA, ma l'IA su un'infrastruttura malfunzionante è un vicolo cieco", ha dichiarato Mohamed Oueida, fondatore e CEO di Stitch. "Abbiamo creato Stitch per risolvere questo problema e siamo orgogliosi di avere Andreessen Horowitz al nostro fianco".

Solo negli ultimi sei mesi, sulla piattaforma Stitch sono state effettuate transazioni per oltre 5 miliardi di dollari. Il numero di clienti è cresciuto di 10 volte nel 2025 e il fatturato è aumentato di 20 volte nello stesso periodo.

Stitch opera attualmente nei paesi del GCC, in Africa, compresi Egitto e Kenya, e nel Sud-est asiatico, con clienti quali Raya Financing (la divisione creditizia di Hyundai e Peugeot), LuLu Exchange, Noqodi e Foodics. L'azienda intende continuare ad espandersi con l'obiettivo di servire istituti finanziari in tutto il mondo.

"Gli istituti finanziari hanno decenni di debito infrastrutturale e tale debito è ora il principale ostacolo all'adozione dell'IA. Ciò che Stitch sta costruendo, un moderno sistema di registrazione unificato, è ciò che rende possibile tutto il resto. Siamo entusiasti di supportarli e onorati di fare di questo il nostro primo investimento nella regione", ha dichiarato Alex Rampell, General Partner di Andreessen Horowitz.Il nuovo capitale sarà destinato ad accelerare lo sviluppo del prodotto, a rafforzare la presenza di Stitch in tutto il GCC e nella più ampia regione MENA e ad espandere le sue operazioni globali di go-to-market.

Ulteriori informazioni sono disponibili su https://stitch.co .

Informazioni su Stitch

Stitch è un fornitore di tecnologia finanziaria con sede a Riad, che offre un sistema operativo progettato per gli istituti finanziari moderni.

Grazie a una piattaforma unificata, Stitch apre la strada a una gamma sempre più ampia di casi d'uso, dai prestiti alle carte di credito, dai pagamenti ai registri contabili, fornendo ai team tutto ciò di cui hanno bisogno per lanciare i prodotti più rapidamente, operare in modo più snello e crescere con sicurezza.

Sostituendo i sistemi frammentati e obsoleti con uno stack moderno, Stitch ha come missione quella di semplificare il modo in cui il mondo crea e gestisce i prodotti finanziari, in modo che gli istituti che si affidano alla piattaforma possano concentrarsi su ciò che conta di più: i propri clienti.

Ulteriori informazioni sono disponibili su https://stitch.co

Informazioni su Andreessen Horowitz

Andreessen Horowitz (nota anche come a16z) è una società di venture capital che sostiene imprenditori audaci impegnati a costruire il futuro attraverso la tecnologia. Non poniamo limiti alle fasi di sviluppo: investiamo in società tecnologiche dalla fase seed a quella venture e in fase di crescita, nei settori bio + sanitario, delle app per consumatori e aziende, delle criptovalute, del fintech, delle infrastrutture e in società che puntano al dinamismo americano. a16z gestisce oltre 90 miliardi di dollari in diversi fondi.

*Fonte: AETOSWire

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