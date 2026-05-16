STARTEEPO Invest annuncia una quota del 5% in Xerox Holdings Corporation

Alla data di questo comunicato, STARTEEPO e le sue affiliate detengono a titolo di proprietà effettiva 6,6 milioni di azioni Xerox (escluse le opzioni), pari a circa il 5,05% delle azioni ordinarie in circolazione della Società. STARTEEPO ha depositato un modulo Schedule 13D presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la “SEC”) fornendo ulteriori dettagli in merito al proprio investimento.

Prospettiva di investimento

STARTEEPO ritiene che Xerox rappresenti un'interessante opportunità di investimento, supportata da una combinazione di iniziative di bilancio, continui miglioramenti operativi e della sua posizione in un settore in evoluzione e in fase di consolidamento.

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