Starr completa l'acquisizione di IQUW Group

Starr, un'organizzazione internazionale nel settore degli investimenti e delle assicurazioni, oggi ha annunciato di aver completato la sua acquisizione di IQUW Group, creando una piattaforma più ampia e più diversificata di (ri)assicurazione specializzata, con funzionalità potenziate nel mercato londinese, alle Bermuda e nel settore dell'assicurazione auto al dettaglio nel Regno Unito.

L'attività combinata di Starr ora serve un numero maggiore di clienti e broker in categorie e segmenti del mercato più specializzati in tutto il mondo. Con IQUW Group, Starr ha rafforzato la sua posizione nel mercato londinese e stabilito la sua agenzia di gestione come la nona più grande presso Lloyd’s. È importante sottolineare che Starr continuerà a operare dando grande importanza alla competenza in tema di sottoscrizione e all'offerta di un'esperienza e di un servizio di spicco sia per i broker che per i clienti. Clienti e broker trarranno vantaggio da una più ampia offerta di prodotti, da un rapido processo decisionale e da una maggiore robustezza patrimoniale e da un'ampia portata globale.

La capacità riassicurativa di Starr è inoltre notevolmente potenziata a seguito di questa transazione. IQUW Re Bermuda e l'attività di riassicurazione londinese di IQUW ora opereranno con il nome Starr Re, scrivendo le operazioni di riassicurazione in entrata della Società e rafforzandone la capacità di offrire un portafoglio diversificato di prodotti in varie geografie e linee commerciali. Starr Re trarrà vantaggio dalla forza del capitale di Starr, che consentirà l'impiego mirato del capitale nei cicli di mercato e metterà il Gruppo in condizione di servire al meglio i clienti nel mercato (ri)assicurativo.

Nel 2025, IQUW Group ha registrato un volume di premi lordi sottoscritti (GWP) pari a 1,88 miliardi di dollari, composto dai premi sottoscritti da IQUW (Syndicate 1856), ERS (Syndicate 218), il più grande assicuratore specializzato nel ramo automobilistico nel Regno Unito presso Lloyd’s, e IQUW Re Bermuda. Il Syndicate 1856 verrà rinominato Starr e IQUW Re opererà con il nome di Starr Re. ERS continuerà a operare con il proprio marchio attuale, data la presenza forte e consolidata nel mercato automobilistico britannico. Non ci saranno cambiamenti di marchio nel Syndicate 1919 di Starr.

“Il completamento di questa transazione rafforza la strategia di Starr di creare un'attività assicurativa globale, diversificata, migliore del settore. Sono lieto di accogliere i nostri nuovi colleghi in Starr”, ha dichiarato Jeff Greenberg, presidente e co-amministratore delegato di Starr. “Insieme siamo una piattaforma più grande, più resiliente con le dimensioni e le competenze necessarie per competere e vincere nei mercati globali e garantire una crescita sostenibile e a lungo termine”.

Steve Blakey, presidente e amministratore delegato di Starr Insurance Holdings, ha commentato: “Siamo entusiasti di riunire il nostro personale di talento e di assicurare che i nostri clienti e broker abbiano lo stesso supporto ininterrotto a un'ampia suite di soluzioni specializzate. Da organizzazione integrata, continueremo a impegnarci incessantemente per fornire un servizio eccellente ai nostri broker e ai nostri clienti in tutti gli aspetti della nostra attività”.

Peter Bilsby, che guiderà l'attività internazionale di Starr, ha dichiarato: “Il completamento di questa transazione è un momento di orgoglio per tutti coloro che hanno contribuito a creare il IQUW Group fin dalle sue origini. Fin dall'inizio, la nostra ambizione è stata creare una piattaforma specializzata altamente performante, definita da grandi talenti e dati e tecnologia leader sul mercato. Ora, come parte di Starr, potremo trarre vantaggio dall’appartenenza a un’organizzazione globale più forte e diversificata”.

La transazione ha ricevuto tutte le necessarie approvazioni normative. I termini finanziari non sono stati divulgati al pubblico.

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Informazioni su Starr

Starr è la denominazione commerciale delle aziende e relative affiliate nei settori dell’assistenza ai viaggi e delle assicurazioni di Starr International Company, Inc. e del business di investimento di C.V. Starr & Co., Inc. e delle sue società affiliate. Starr è una delle principali imprese nel settore delle assicurazioni e degli investimenti ed è presente in sei continenti; tramite le sue compagnie attive nel settore assicurativo, offre prodotti assicurativi per la vita, la proprietà, gli incidenti e la salute, oltre a una serie di coperture assicurative speciali in vari segmenti – aviazione, marittimo, energia e per le eccedenze. Le compagnie assicurative controllate da Starr hanno sede negli USA, nelle Bermude, in Cina, a Hong Kong, a Malta, a Singapore, in Svizzera e nel Regno Unito; tutte vantano un rating A.M. Best pari ad “A” (eccellente). Il consorzio Lloyd di Starr ha un rating Standard & Poor "AA-" (molto forte).

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Jonathan Watson

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