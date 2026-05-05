Stampare il futuro della medicina: CTIBIOTECH™ annuncia un investimento da 27 milioni di dollari per lanciare le operazioni negli Stati Uniti al SelectUSA Investment Summit

CTIBIOTECH™, un'organizzazione di ricerca, sviluppo e produzione a contratto (CRDMO) e un leader globale nella biostampa 3D di tessuti umani, oggi annuncia ufficialmente il lancio della sua controllata nordamericana, CTIBIOTECH USA™. Il lancio ufficiale si è svolto oggi nell'ambito del prestigioso SelectUSA Investment Summit a Washington, D.C.
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From Biopsy to Breakthrough, CTIBIOTECH USA™'s Vision for Precision Medicine
Operando dalla sua nuova base statunitense nella vivace “Cellicon Valley”, polo delle scienze della vita di Philadelphia, Pennsylvania, in associazione con BioLabs for Advanced Therapeutics, CTIBIOTECH USA™ fornirà i test biologici proprietari dell'azienda su cellule e tessuti umani e i Nuovi metodi di approccio (NAM) direttamente ai mercati farmaceutico, biomedico e dermoocosmesi del Nord America.
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CTIBIOTECH USA™
Informazioni di contatto
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Dr. Nico FORRAZ
Amministratore delegato
Tel.: +1 (215) 586 9364
ctibiotechusa@ctibiotech.com
CTIBIOTECH™ USA Inc.
601 Walnut ST, Suite #825
Philadelphia, PA 19106, USA
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